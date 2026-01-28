Karayazı\'da Dondurucu Soğuklar Su Sorunu Yarattı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklarda su hatlarının donması, içme suyu sorununu da beraberinde getirdi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hava sıcaklığının eksi 27 derecenin altına düşmesi nedeniyle su hatları donarken, birçok mahallede sular kesildi. Suların kesilmesi üzerine Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bidonlarla su taşımaya başladı. Dondurucu soğuklara rağmen vatandaşlar, su temin edebilmek için uzun süre dışarıda kalmak zorunda kaldı. Yetkililerin don olaylarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ERZURUM