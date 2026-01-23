Karayollarında Bakım Çalışmaları Uyarısı - Son Dakika
Karayollarında Bakım Çalışmaları Uyarısı

23.01.2026 08:23
Karayollarında bakım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. ve Çivril-Dinar yolunun 19-38. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sürdürülüyor.

Bodrum-Milas yolunun 8-10. kilometrelerinde kaldırım yapım çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapılıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni beldesi geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

