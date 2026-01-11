Kardüz Yaylası\'nda Şehitleri Anma Yürüyüşü

Düzce'de bulunan Kardüz Yaylası'nda, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Düzce Oryantiring ve Doğa Sporları Kulübü, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda bir araya gelen 20 sporcu, 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nın zirvesine yürüdü.

Kulübün başkan yardımcısı Tuncay Şengül, Sarıkamış şehitlerini anmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Şehitlerimizle benzer şartları yaşamak amacıyla Düzce'nin en yüksek noktası olan Kardüz Yaylası'nı tercih ettik. Bu yürüyüşü geleneksel olarak gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.