Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor - Son Dakika

Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor

13.10.2020 12:52
Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor, System.String[]

Kırsal mahallelerde hizmetlerine ara vermeden devam eden Karesi Belediyesi, Şamlı, Kamçılı ve kırsal Mahallelerde çalışmalarını hızlandırdı.

Kırsal mahallelerde hizmetlerine ara vermeden devam eden Karesi Belediyesi, Şamlı, Kamçılı ve kırsal Mahallelerde çalışmalarını hızlandırdı.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerde hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. 43 kırsal mahallesi bulunan Karesi Belediyesi, ayrım gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Karesi'de daha önceden belde statüsünde olan mahalleler olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Şamlı ve Kocaavşar'ın bunlardan bazıları olduğunu belirtti.

Şamlı ve Kamçılı ararındaki yol çalışmasının tamamladığını ifade eden Başkan Orkan, " Bu iki mahallemiz arasındaki ulaşım sağlanmış oldu. Şamlı'da 27 adet çöp konteynırı dağıtıldı. Büyüdükçe ve geliştikçe yeni yerlerin çöp konteynırı ihtiyacı oluyor. Bunu yaparken de eskimiş ve yıpranmış 13 konteynırı da yeniledik. Temizlik ekiplerimiz tarafından da Çarşamba ve Cumartesi günleri, mesire alanları oyun gurupları ve bahçeler temizleniyor. Ayrıca Şamlı içindeki derede kanal ıslah çalışmalarımız da devam ediyor. Bununla ilgili DSİ ile yapacağız görüşmeler ile daha güzel konuma getirilmesini sağlayacağız. Bizim bütün amacımız Şamlı'yı daha iyi, daha güzel, insanların mutlu olduğu ve daha yaşanılabilir yer yapmak. Bunu yaparken Kamçılı'ya da elimizden geldiğince hizmet götürüyoruz. Orada daha önceki dönem başlayıp bizim dönemimizde bitirilen düğün salonumuz var. Hakikaten kamçılı Mahallemize yakışır bir şekilde oldu. Bu mahallelerimize çalışanlarımızla en iyi hizmeti ve çalışmaları götürmeyi istiyoruz. Halkımızın desteğiyle daha iyi günler Şamlı için yakın diyoruz" dedi. Şamlı ve Kamçılılı vatandaşlarda karesi Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdiler. - BALIKESİR

Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor
Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor
Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor
Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor
Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor
Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor
Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor

Dinçer Orkan, Kocaavşar, Karesi, Şamlı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karesi'de kırsalda hizmete önem veriliyor - Son Dakika

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