Kargo Gemisinde Yangın: 1294 Araç Tehlikeden Kurtarıldı - Son Dakika
Kargo Gemisinde Yangın: 1294 Araç Tehlikeden Kurtarıldı

27.01.2026 14:41
Almanya'dan İngiltere'ye giden kargo gemisinde yangın çıktı, mürettebat sağ kurtuldu, olay kontrol altında.

Almanya'dan yüklenen otomobilleri İngiltere'ye götürmek için yola çıkan bir kargo gemisi, Kuzey Denizi Borkum Adası açıklarında seyrettiği sıralarda yangın çıktı. Gemi, yangın sonrası manevra kabiliyetini kaybederek demir attı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, gece saatlerinde Aşağı Saksonya eyaletinin Kuzey Denizi kenarındaki Emden şehrinden yola çıkan bir kargo gemisinde limandan ayrıldıktan kısa süre sonra yangın çıktı. 477'si elektrikli olmak üzere bin 294 otomobil taşıyan kargo gemisinin makine dairesinde yerel saat ile 23.00'de başlayan yangın mürettebatın hızlı müdahalesi ile daha büyümeden söndürüldü. Makine dairesi zarar görürken elektrik kesintisi yaşandığı için manevra kabiliyetini kaybeden kargo gemisi Borkum Adası açıklarında sürüklenmeye başladı ardından da demir attı.

Alman yetkililer, 149 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki MS Thames Highway isimli gemiye helikopterle ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. Kargo gemisinin iki metreye ulaşan dalgaların bulunduğu bölgeden ilk hareket noktası olan Emden limanına gün içinde römorkörlerle geri getirilebileceği belirtildi.

Kargo gemisinin kaptanı ile 18 mürettebatının olaydan yara almadan kurtulduğu belirtilirken herhangi bir tehlikeli madde sızıntısının olmadığı açıklandı. Yetkililer kargo gemisinin varış noktasının İngiltere'nin liman şehri Grimsby olduğu bilgisini de paylaştı. - HANNOVER

Kaynak: İHA

Denizcilik, İngiltere, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

