Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ilıcak köyünde yaşayan Hazal A'nın (42) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Kar nedeniyle kapanan mezra yolunun ulaşıma açılması için bölgede olan İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi.
Yolda yürütülen çalışma sonucu köye ulaşan ekipler, Hazal A'yı kendilerini bekleyen paletli ambulansa teslim etti.
Saatler süren çalışma sonucu Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazal A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karı Kapanan Köyde Hastaya Zamanla Ulaşıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?