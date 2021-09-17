KARINCA El Emeği Sergisi açıldı - Son Dakika

– Fatih ilçe sakini kadınlar, Fatih Belediyesi ve Fatih Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen KARINCA El Emeği Projesi ile yeni meslekler edinip, birbirinden güzel ürünler ürettiler. Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birimi 'KARINCA' kurslarında 7 birimi, 22 branştan yaklaşık bin 500 kursiyerin mezun olmasının ardından ürettikleri ürünler kapsamında Fındıkzade Yaşam Merkezi'nde Karınca Kadın El Emeği Çarşısı'nda 'El Emeği Sergisi' açıldı.

Sergi açılışında stantları tek tek ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yaptığı konuşmada hayal ettiği şehrin merkezinde kadın, çocuk ve gençlerin olduğunu söyleyerek; "Benim inandığım şehir sokağa çıktığınız anda kadınların, çocukların ve gençlerin öncelendiği, aile yaşamının ön planda olduğu şehirdir. Çünkü bir şehri imar edecek olan hanımefendiler onların yetiştirdiği evlatlardır. Kadınlarımız öğrenmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsediklerinde sosyal yapımız daha da iyileşir, güzelleşir. Kadınlarımızın üretime katılmaları ve içindeki girişimcilik ruhunu harekete geçirmelerini sağlayacak projelerimizden biri olan KARINCA ile her yıl yaklaşık 3 bin kadın kursiyerimizi mezun ediyoruz. Buradaki kurslarda edinilen bilgilerin beceriyle, emekle yoğrulması, kazanca ve aile bütçesine katkıya dönüşmesi mutluluk verici bir şey. Kadınlarımız üretip kazandıkça Fatih'in de kazanacağına yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle sergimizde emeği geçen tüm kursiyer ve eğitmenlerimizi tebrik ediyor, sergiyi gezip buradaki el emeği göz nuru eserlerden ilham alan bütün kadınlarımızı da KARINCA kurslarına davet ediyorum" dedi.

İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında KARINCA Kadın El Emeği Sergisi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

"GEÇTİĞİMİZ DÖNEM 22 OLAN BRANŞ SAYIMIZI 40'A ÇIKARDIK"

Geçtiğimiz dönem bizler KARINCA Projesiyle 22 branşta yaklaşık bin 500 Fatihli hanıma yeni meslekler ve yeni hobiler edinmelerini sağladık diyen Fatih Belediyesi Kadın Aile ve Eğitim Birim Sorumlusu Yeliz Dövücü, "Bugün bu sergide edindikleri hobileri meslek hayatında geliştirilebilir seviyeye getiren hanımlar satış imkanı buldular. Yeni dönemde branş sayımızı 40 branşa çıkardık. Bizim KARINCA olarak öncelikli hedefimiz kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayabilmek, biz projemizi Halk Eğitim Müdürlüğü'yle ortak geliştiriyoruz. Mezun olan hanımlarımız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alıyor. Geçtiğimiz dönemde pandemi kurallarına uygun olarak azaltılmış sayılarla gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle yaklaşık bin 500 tane hanımefendiye hizmet verdik, yeni dönemde hedefimiz 5 bin kapasitemizi, bina sayılarımızı ve branş sayılarımızı arttırdık. Özellikle evde sıkılan ya da meslek edinmek isteyen ev hanımları kurslarımıza gelerek kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Şu an kayıt sürecimiz devam ediyor, hatta bazı branşlarımızda tam kapasiteye ulaştığımız için kapattık. Tüm Fatihli hanımları KARINCA projemizdeki eğitimlerimize bekliyoruz" dedi.

2- 3 senedir KARINCA Projesine katıldığını belirten 45 yaşındaki ev hanımı Nesrin Çarıkçıoğlu, "2- 3 senedir Karınca projesine katılıyorum, hocamız ve proje sayesinde örgümü geliştirdim. Örgü benim için terapi gibi bir şeyler yaptıkça kendimi çok mutlu hissediyorum. Örgüden çantalar yapıyorum, bebek yelekleri, battaniyeler, patikler örüyorum. Aileme ekonomik bütçede katkıda bulunuyorum, daha da mutlu oluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Misafirler birbirinden güzel ve göz alıcı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek, üretenlerinden ayrı ayrı bilgi aldı. KARINCA Kadın El Emeği Sergisi 19 Eylül Pazar akşamına kadar gezilebilecek ve dileyen misafirler beğendikleri ürünleri satın alabilecek.

- Demir