Karla Kaplı Kulakkaya Yaylası

Kar yağışıyla beyaza bürünen Giresun'un 1700 rakımlı Kulakkaya Yaylası, havadan kayda alındı.

Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesinde yer alan yayladaki ladin ve köknar ağaçları ile geniş çayırlar, yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Güzel kış manzaralarının oluştuğu yayla, doğaseverlerce de tercih ediliyor.

Yaylada eşiyle kamp kuran Özlem Kot, AA muhabirine, Kulakkaya Yaylası'nın ulaşım kolaylığı ve manzarasıyla kış kampı için çok uygun olduğunu söyledi.

Kışı yaylada geçirmeyi, gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi sevdiklerini ifade eden Kot, Kulakkaya Yaylası'nın da görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini anlattı.

Ercüment Kot ise yaylanın il merkezine çok yakın olduğunu belirterek, "Sürekli yol açık, bu nedenle de kamp yapmak için genelde burayı seçiyoruz. Psikolojik olarak da rahatlatıcı etkisi var. Zaten şehirdeyiz, gürültüden kaçıyorsunuz. Burada hiç tanımadığınız insanlarla karşılaşıp muhabbet etmek bile insana rahatlık veriyor." dedi.