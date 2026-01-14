Karla Kaplı Yolda Hastaya Müdahale - Son Dakika
Karla Kaplı Yolda Hastaya Müdahale

14.01.2026 20:19
Diyadin'de kar nedeniyle kapalı yol açıldı, rahatsızlanan hasta hastaneye yetiştirildi.

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Karataş köyünde rahatsızlanan Menşur Gürses (61), İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Diyadin ilçesine bağlı Karataş köyünde oturan Menşur Gürses, evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu tespit edildi.

Hastaya ulaşmak için zamanla yarışan ekipler, durumu vakit kaybetmeden İl Özel İdaresi'ne bildirdi. Karla mücadele ekiplerinin iş makineleriyle başlattığı yoğun çalışma sonucu kapalı olan köy yolu kısa sürede ulaşıma açıldı. Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi personeli eşliğinde köye ulaşarak Gürses'e müdahale etti. Evde yapılan ilk muayene ve gerekli tıbbi müdahalelerin ardından Menşur Gürses, ambulansla güvenli bir şekilde Diyadin Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Haber: Ümit OKTAN/IĞDIR,

Kaynak: DHA

