Karla Mücadele ile Hasta Kurtarıldı

SİVAS'ın Zara ilçesinde rahatsızlanan kanser hastası Gülüzar Karaman, karla mücadele ve sağlık ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Alıçlıseki köyünde yaşayan kanser hastası Gülüzar Karaman rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri yönlendirildi. Köy yolunun kardan kapalı olması dolayısıyla sağlık ekipleri İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgede ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu kardan temizledi. Köy yolunun açılmasıyla sağlık ekipleri kanser hastası kadına ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta daha sonra ambulansla Zara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,