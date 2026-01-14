Kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle dün kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Yolu kontrollü şekilde ulaşıma açan ekipler, ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.
Son Dakika › Güncel › Karla Mücadele: Yol Kontrollü Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?