Karlıova'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

11.02.2026 11:16
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, ilçede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Tedbir amacıyla ilçemizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 11 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

12 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Kar yağışı nedeniyle 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri de ilçe merkezindeki cadde ve sokakları biriken karlardan temizlemek için çalışma yapıyor.

İlçe sakinlerinden Adem Kanat, sürekli kar yağdığını ifade ederek, dün iş makinelerinin yaptığı çalışmayla karların temizlendiğini fakat bu sabah her tarafın tekrar beyaza büründüğünü belirtti.

Kaynak: AA

