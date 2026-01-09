Karlıova'da Kar Yağışı Etkili

Karlıova'da yoğun kar yağışı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı. Yağış ile yüksek kesimlerde bulunan bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı belirtildi. İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.
