KARS Sarıkamış ormanında kaşınan ayılar güldürdü - Son Dakika

KARS Sarıkamış ormanında kaşınan ayılar güldürdü

Sarıkamış ormanında kaşınan ayılar güldürdüKuzeyDoğa Derneği'nce Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlığa yerleştirilen foto kapan ve video kapanlar sayesinde kaydedilen ayıların kaşınma görüntüleri güldüdü.

Sarıkamış ormanında kaşınan ayılar güldürdü

KuzeyDoğa Derneği'nce Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlığa yerleştirilen foto kapan ve video kapanlar sayesinde kaydedilen ayıların kaşınma görüntüleri güldüdü.

Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada tek göç edebilen ayılar olarak literatüre giren boz ayıların yaşantılarına bu kez kaşınma görüntüleri de eklendi. Kars'ın 33 kilometre güneybatısındaki Sarıkamış ormanlarını, 2012 yılından beri KuzeyDoğa Derneği olarak yaban hayatın yaşamını belirlemek için ısı ve harekete duyarlı sensörlü fotoğraf makineleriyle çekimler yaptıklarını söyleyen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Onları önce yakalayıp uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa boz ayıların göç ettiğini ortaya çıkarttık. Sarıkamış'ta uydu vericisi taktığımız bir boz ayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu da takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti. Burada sonbaharda beslendikten sonra tekrar kış uykusuna yatmak üzere Sarıkamış ormanlarına geldi. Bu da dünya literatürünü değiştirdi. Boz ayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük bir alanda kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. Göçün tanımı olarak gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor" diye konuştu.

Her yıl göç eden boz ayılara uydu verici takarak izlediklerini ifade eden Çoban, "Boz ayılar sadece Şavşat değil Erzurum'un Şenkaya, Narman ve Oltu ilçeleri ile Kars'ın Susuz gibi ilçelerine gittiklerini ve tekrar kış uykusuna yatmak üzere Sarıkamış'a geri geldiler. Bu sezon da aynı davranışları görüyoruz. Şu anda bazı ayılar göçe başladılar. Beslenme alanlarına gidiyorlar kış uykusuna yatmak için yeterli besin topladıktan sonra geri dönüp tekrar burada kış uykusuna yatacaklar ve hayat döngülerini devam ettirecekler" dedi

Boz ayıların güldüren kaşınma hareketini ise iki nedenden dolayı yaptıklarını vurgulayan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban şunları söyledi:

"Bir gerçekten sırtları kaşındığı diğeri de en önemli olan kısmı kokularını bırakmak ve kendi alanlarını belirlemek için bunu yapıyorlar. 2011 yılından beri video kapan ve foto kapanlarla çalışıyoruz. Son yıllarda keşfettiğimiz bir şey Sarıkamış'taki ormanlardaki kaşınma ağaçları üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar başta boz ayılar olmak üzere kurt vaşak ve domuzların kendilerini kaşıdıkları kokularını bıraktıkları ağaçları olarak tanımlanıyorlar. Sarıkamış'ta bu ağaçlardan bir düzineden fazla tespit ettik ve bunlara video kapanlar yerleştirdik. Çok güzel ve enteresan görüntüler var. Bazı boz ayılar dallara tutunarak sırtlarını kaşıyorlar. Özellikle üreme döneminde yani şu içinde bulunduğumuz mevsim döneminde bu koku bırakma davranışını daha fazla sergiliyorlar. Bu güzel videolar ortaya çıkıyor. Sarıkamış ormanı incelendikçe ne kadar değerli ve önemli olduğunu ortaya koyuyor. Elimizde şu ana kadar binlerce fotoğraf, yüzlerce video var. Bunlar bize ormanın aslında özellikle büyük ve yırtıcı memeliler için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

KARS Sarıkamış ormanında kaşınan ayılar güldürdü

Emrah Çoban, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 01:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARS Sarıkamış ormanında kaşınan ayılar güldürdü - Son Dakika

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