Kars\'ta Trafik Denetimi

27.01.2026 09:40
Kars'ta toplu taşıma araçlarına denetimler yapılırken, kural ihlalleri cezalandırıldı.

Kars'ta trafik güvenliğinin sağlanması ve yolcu taşımacılığında standartların artırılması amacıyla trafik ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda, şehir içi minibüsler, halk otobüsleri ve servis araçları durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların teknik yeterlilikleri, muayene ve sigorta durumları incelendi.

Ekipler, özellikle yolcu taşımacılığında büyük önem taşıyan emniyet kemeri kullanımı, ayakta yolcu taşınıp taşınmadığı, fazla yolcu alımı, durak dışı yolcu bindirme ve indirme ile hız kurallarına uyulup uyulmadığı konularına ağırlık verdi. Ayrıca araçlarda yangın tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör gibi zorunlu ekipmanların bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, eksik evrakı bulunan araç sürücülerine gerekli uyarılar yapıldı. Yolculara da emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülerden trafik kurallarına titizlikle uymalarını istedi. - KARS

Kaynak: İHA

