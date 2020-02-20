Kars'ta yıkılma kararı çıkarılan okullardaki öğrencilerin aileleri kararsız - Son Dakika
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Kars'ta yıkılma kararı çıkarılan okullardaki öğrencilerin aileleri kararsız

29 dakika önce

Kars'ta depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılması planlanan okullardaki öğrencilerin velileri, çocuklarının kendi istedikleri okullarda eğitim-öğretime devam etmesini istiyor.

Kars'ta yıkılma kararı çıkarılan okullardaki öğrencilerin aileleri kararsız, System.String[]

Kars'ta depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılması planlanan okullardaki öğrencilerin velileri, çocuklarının kendi istedikleri okullarda eğitim-öğretime devam etmesini istiyor.


Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla merkezde depreme dayanıksız olan ve yıkım kararı çıkarılan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu (ŞAİKO) ile Gazi Ahmet Muhtar Paşa Endüstri Meslek Lisesi'nin (G.A.M.P)'ın ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesinin de yıkım kararı çıktı.


Okulların boşaltılması için çalışmalar sürerken, veliler ise çocuklarının hangi okullara gideceği konusunda merak içerisinde kaldı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, okullarının önce Dede Korkut İlkokuluna daha sonra İsmet Paşa İlkokuluna taşınacağı duyumunu alan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrenci velileri, çocuklarının İsmet Paşa İlkokuluna göndermeme kararı alarak okul bahçesinde toplandı.


Çocuklarını İsmet Paşa İlkokulu'na göndermeyeceklerini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Funda Arslan, çocuklarının İsmet Paşa İlkokulu yerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokuluna taşınmasını isteklerini belirtti.


Yapılan açıklamanın ardından veliler Vali Türker Öksüz ile görüşmek için Valilik Makamına geldi. Benzer bir durum ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Öğrenci velileri yıkılacak olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendi okullarının ek binasına taşınması duyumuna tepki göstererek Vali Türker Öksüz ile görüşmek için Valilik Makamına geldi. Önceden belirlenen programı nedeniyle makamında olmayan Vali Öksüz'ün yerine her iki okulun öğrenci velileri Milli Eğitim Müdür Vekilli Cemalettin Güven ile görüşmeye gitti. - KARS

Muammer Türker, Türker Öksüz, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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