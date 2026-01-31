Karsan, Karbon Saydamlık Projesi'nde Notunu B'ye Yükseltti - Son Dakika
Ekonomi

Karsan, Karbon Saydamlık Projesi'nde Notunu B'ye Yükseltti

31.01.2026 14:16
Karsan, iklim ve su raporlamasında C seviyesinden B seviyesine yükselerek sürdürülebilirlikteki adımlarını pekiştirdi.

Karsan, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Raporlaması değerlendirmelerinde notunu C seviyesinden B seviyesine yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yönetim seviyesine taşıyan Karsan, B seviyesiyle iklim ve suyla ilgili riskleri sistematik şekilde ele alan kurumsal yaklaşımını daha ileri bir olgunluk seviyesine ulaştırdı.

CDP metodolojisine göre C seviyesi, şirketlerin iklim ve suyla ilgili risklerin farkında olduğunu ve bu alanlarda şeffaflık sağladığını ifade ederken, B seviyesi, bu risklerin artık somut yönetim süreçlerine dönüştürüldüğünü, üst yönetim tarafından ele alındığını ve kurumsal karar alma mekanizmalarına entegre edildiğini ortaya koyuyor.

Bu başarı, Karsan'ın sürdürülebilirlik stratejilerini operasyonel faaliyetlerin merkezine entegre ettiğini ve çevresel riskleri proaktif olarak yöneterek uzun vadeli değer yaratmayı hedeflediğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Toplu taşımada geleceğin mobilitesini şekillendirme vizyonuyla, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine yerleştiren şirket, çevresel ve sosyal etkilerini ölçmenin ötesine geçerek, sürdürülebilirlik konularını stratejik yönetim ve karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bu yaklaşım, Karsan'ın operasyonel faaliyetlerini yalnızca performans göstergeleriyle sınırlamadan, geleceğe dönük risk ve fırsatları proaktif biçimde yönetmesini sağlıyor.

CDP kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Raporlaması değerlendirmelerinde Karsan, C seviyesinden B seviyesine yükselerek stratejik yaklaşımını uluslararası bir ölçekte teyit etti.

B seviyesi, şirketlerin iklim ve suyla ilgili riskleri yalnızca raporlamakla kalmayıp, üst yönetim tarafından ele alındığını ve kurumsal karar mekanizmalarına entegre edildiğini gösteriyor.

Çevresel sürdürülebilirlik alanında Karsan, düşük ve sıfır emisyonlu çözümler geliştirmeye devam ederken, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca enerji kullanımı, emisyonlar ve atık gibi çevresel etkilerini şeffaf ve ölçülebilir biçimde raporluyor.

Karsan, sosyal sürdürülebilirlik alanında ise çalışan sağlığı ve güvenliği, kapsayıcılık, eğitim ve toplumsal katkı projeleriyle uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.

Şirket, sürdürülebilirlik hedeflerini somut projeler ve uluslararası standartlarla destekleyerek, toplu taşımada geleceğe dair vizyonunu adım adım hayata geçiriyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

