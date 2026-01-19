Karşıyaka\'da Hedefler Devam Ediyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek zirvenin 7 puan gerisine düşen Karşıyaka'da sportif direktör Mehmet Ceyhun, hedeften sapmadıklarını dile getirdi. Kütahyaspor maçının geride kaldığını söyleyen Ceyhun, "Hedefimizden sapmış değiliz. Bu yol, birkaç maçlık sonuçlara göre yön değiştirecek bir yol değildir. Kalan haftalarda mücadele seviyemizi daha yukarıya taşımak, hata oranını azaltmak ve sahaya çok daha net bir karakter koymak temel önceliğimizdir. Bugün ihtiyaç duyulan şey suçlu aramak değil, sorumluluk almaktır" dedi.

Sezon başı kadro yapılanmasını oluştururken kulübe ciddi maliyetler oluşturan yapılandırmadan kaçındıklarını kaydeden Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun şöyle devam etti:

"Amaç yalnızca bugünü kazanmak değil, bu kulübü uzun vadede ayakta tutacak bir düzen oluşturmaktır. Kazanırken ortaya çıkan birliktelik duygusunu, zor zamanlarda da koruyamayan yapılar kalıcı başarıyı hiçbir zaman yakalayamaz. Bu süreç sağduyu, disiplin ve kararlılıkla yönetilmelidir. Hedeflerimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."