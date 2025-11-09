Karşıyaka'da Kıyı Temizliği Etkinliği

(İZMİR) - DenizTemiz Derneği, Koç Şirketler Grubu gönüllüleri ve İzmir Doğa Severler Topluluğu Karşıyaka'da kıyı temizliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikte kıyıdan ve karadan 300 kilogram atık toplandı.

Denizleri korumak, sahilleri temiz tutmak ve ekosisteme katkıda bulunmak için bir araya gelen doğaseverler Karşıyaka kıyılarında kıyı ve deniz temizliği yaptı. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kara ekibi de destek verdi.

Bostanlı sahilinde ve Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan eş zamanlı başlayan programa 80 kişiden oluşan DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Koç Şirketler Grubu gönüllüleri ve 25 kişiden oluşan İzmir Doğa Severler Topluluğu üyeleri katıldı.

Neler çıktı?

Etkinlik sonunda kıyıdan ve denizden bir saatte yaklaşık 300 kilogram atık toplandı. Toplanan atıklar arasıda çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, sigara izmariti, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti. Toplanan atıklar belediye ekiplerine teslim edildi. Çevreye duyarlılığı artırmak için yapılan etkinlikte "Denizlerimiz bizler için çok önemli. Temizlemekten öte kirletmemek gerekir. Küçük bir hareket büyük bir fark yaratabilir" mesajı verildi.