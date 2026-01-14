Karşıyaka'dan Destek Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka'dan Destek Kampanyası

Karşıyaka\'dan Destek Kampanyası
14.01.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, mali güçlenme için 'Hikayene Sahip Çık' kampanyası başlattı, 50 milyon lira hedefliyor.

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Karşıyaka, mali yapıyı güçlendirmek ve taraftar desteğini tabana yaymak amacıyla valilik onaylı destek kampanyası başlattı.

Kulüp başkanı Metin Aygün Cicibaş, Çiğli ilçesindeki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında yürütülen kurumsallaşma çalışmaları ve 2026 yılına ilişkin hedef ve öncelikleri paylaştı.

Kulüp tarihinin bir direniş ve sahiplenme hikayesi olduğunu belirten Cicibaş, bu anlayışla "Hikayene Sahip Çık" sloganıyla yeni bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Cicibaş kulübün zorlu bir dönemde olduğunu ifade ederek, "Bu zorlu dönemi geride bırakmak ve geleceğe umutla ilerlemek adına, birlik ve dayanışma içinde ortak bir sorumluluk üstleniyor, sahip olduğumuz bu eşsiz hikayenin hak ettiği yere ulaşması için kampanyamıza 'Hikayene Sahip Çık' çağrısıyla başlıyoruz." dedi.

Kampanyanın valilik izniyle yürütüldüğünü belirten Cicibaş, "31 Mayıs 2026 tarihine kadar 50 milyon lira toplanmasını hedefliyoruz. SMS kampanyası tüm operatörler için geçerli. 'Varım' yazıp 1912'ye gönderilecek SMS ile kulübe 100 lira destek verilebilecek." ifadelerini kullandı.

Cicibaş, bunun yanı sıra destek vermek isteyenlerin kurumsal ve bireysel EFT/havale yoluyla bağış yapabileceğini, SMS kampanyasının ardından bronz, gümüş ve altın kategorilerinde yeni destek modelleri oluşturulacağını, destek veren kişi ve kurumların isimlerinin tesislerde kalıcı şekilde sergileneceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kampanya için hazırlanan tanıtım videosu basın mensuplarına izletildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Karşıyaka, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan Destek Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:44:42. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'dan Destek Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.