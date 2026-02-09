Karşıyaka Küme Düşme Korkusunda - Son Dakika
Karşıyaka Küme Düşme Korkusunda

Karşıyaka Küme Düşme Korkusunda
09.02.2026 12:33
Karşıyaka, 52 yıl sonra küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve son yenilgiyle durumu kötüleşti.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 52 yıldır aralıksız yer alan Karşıyaka bu sezon küme düşme korkusunu iyice yakından hissetmeye başladı. Geçen sezon kulüple özdeşleşen isim sponsorunu kaybettikten sonra kadrosu dağılıp küme düşmekten camia desteğiyle kurtulan Karşıyaka bu sezon ne yapsa çıkışa geçemedi. Sponsor bulamamasına rağmen transfer yasağını kaldırarak ligin başından beri yabancı oyuncu değirmeni gibi çalışan, mevcut kadrosunda da 7 yabancı bulunan Kaf-Kaf bir türlü düşme hattından kurtulamadı.

RAKİPLER KAZANDI, İYİCE ATEŞE DÜŞTÜ

Ligde üst üste üçüncü yenilgisini Anadolu Efes'e deplasmanda 98-81 yenilerek alan Karşıyaka alt sıralardaki rakipleri Manisa Basket ve Aliağa Petkimspor'un da kazanmasıyla çifte şok yaşadı. Karşıyaka bitime 11 maç kala 4 galibiyetle düşme potasında kalırken, Petkimspor ve Manisa Basket 6'şar galibiyete ulaşarak yeşil-kırmızılılara 2 galibiyet fark attı. Önünde zorlu bir fikstür bulunan Kaf-Kaf, Galatasaray, Trabzonspor (D), Türk Telekom'la oynadıktan sonra Manisa Basket deplasmanına çıkacak. İlk yarıda 10 yabancı alan Karşıyaka sezona yabancı pivot takviyesi yapmadan başlamıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Küme Düşme Korkusunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
