Karşıyaka'nın Filizleri Projesi 2025-2026 Akademik Yılı'nda Devam Ediyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden "Karşıyaka'nın Filizleri", 2025-2026 Akademik Yılı'nda da devam ediyor. Hayırsever vatandaşların dayanışmasıyla büyüyen proje kapsamında; 214 üniversite öğrencisine her ay karşılıksız burs desteği sağlanıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Daha aydınlık bir gelecek için gençlerimizin eğitimine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla 10 yıldır sürdürdüğü 'Karşıyaka'nın Filizleri' projesi kapsamında, 2025-2026 Akademik Yılı için uygun görülen tüm öğrenciler burs ödemelerini almaya başladı. Halihazırda tüm talepler karşılanırken, bu ay itibarıyla 214 üniversite öğrencisi burs desteğinden yararlanıyor. Başvuru süresinin uzatıldığı proje kapsamında burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, Karşıyaka Belediyesi'nden başvuruda bulunabiliyor, detaylı bilgi için 0232 399 40 09 numaralı hattan iletişime geçilebiliyor. Öğrenci yerleştirmelerinin devam etmesiyle birlikte daha çok gence eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.

Öğrenciler ve hayırseverleri buluşturuyor

Proje; ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileriyle hayırsever vatandaşları buluşturarak toplum temelli bir dayanışma modeli oluşturuyor. Her ay düzenli olarak yapılan burs ödemeleri, öğrencilerin temel eğitim giderlerini karşılamalarına katkı sağlıyor. 10 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar 2 binden fazla üniversite öğrencisine burs desteği sağlandı. Apartmanlardan esnafa, sivil toplum kuruluşlarından bireysel bağışçılara kadar geniş bir katılımcı ağıyla sürdürülen Karşıyaka'nın Filizleri ile gençlerin eğitimine destek olmak isteyen bağışçılar, yıl boyunca Karşıyaka Belediyesi'ne başvurarak projeye dahil olabiliyor. Destek sunan apartman ve iş yerlerine teşekkür plaketi takdim ediliyor.

"Her katkı, aslında geleceğimize yapılan bir yatırımdır"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın Filizleri ile her yıl daha fazla öğrencimize ulaşarak dayanışma ağını büyütüyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 214 öğrencimize burs desteği sunmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin eğitimine yapılan her katkı, aslında geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bu anlayışla, Karşıyaka'nın Filizleri projesine destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha aydınlık bir gelecek için dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.