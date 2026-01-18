Karşıyaka, Uzatma ile Galip Geldi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu,
Karşıyaka: Sokolowski 17, Samet Geyik 12, Manning 14, Alston 7, Moody 15, Young 23, Serkan Menteşe, Gordic, Bishop 11, Ege Özçelik, Mert Celep 4
Aliağa Petkimspor: Efianayi 7, Whittaker 22, Franke 23, Blumbergs 8, Sajus 4, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav 7, Floyd 3, Brown 17,
1.? ?Periyot: 19-15
Devre: 35-40
3.? ?Periyot: 59-67
Normal süre: 89-89
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, sahasında Aliağa Petkimspor'u, normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan mücadelede uzatma sonunda 103-91 yendi.
