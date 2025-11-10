Kartal'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

10.11.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında düzenlenen anma etkinliklerinde resmi törenler ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi. Törenlerde Atatürk'e duyulan saygı ve bağlılık vurgulandı.

(İSTANBUL) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında Kartal'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında gün boyunca etkinlikler gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi öncülüğünde resmi törenlerden sanat sergilerine kadar pek çok noktada Atatürk'ün ilke ve devrimlerine olan bağlılık bir kez daha vurgulandı.

Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen resmi 10 Kasım töreninde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Vekili Albay Mümtaz Bilgin Şen, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saat 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesiyle birlikte tüm meydanda hayat durdu. Katılımcılar, iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Kurumların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tören sona erdi.

Soğanlık Kültür Merkezi'nde duygusal anma programı

Meydandaki resmi törenin ardından Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi. Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün diğer isimleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryosu ve tiyatro gösterimi sahnelendi. Öğrencilerin Atatürk'ün yaşamından kesitlerle hazırladıkları özel koreografi, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Sanat Akademisi'nden "O her yerde-her zaman" sergisi

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, 10 Kasım kapsamında Atatürk'e adanmış anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi hizmet binası fuaye alanında açılan "O Her Yerde-Her Zaman" adlı sergide, 70 öğrencinin akrilik boya tekniğiyle iki buçuk aylık çalışmayla hazırladığı 70 Atatürk portresi sanatseverlerle buluştu.

Açılışa; Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Kartal Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri, Sanat Akademisi Koordinatörü Yasin Kula, eğitmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Vekili Olcay Özgön, açılışta yaptığı konuşmada Atatürk'ün fikirlerinin ve ideallerinin her zaman kalplerde yaşayacağını belirterek, sergide emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Serginin küratörü Murat Havan ise "Atamızın 87. ölüm yıl dönümünü öğrencilerimle özel bir sergiyle anmaktan onur duyuyorum. 'O Her Yerde, Her Zaman' sözünden ilhamla 70 öğrencimizle 70 Atatürk portresi hazırladık" dedi.

Konuşmaların ardından Özgön, küratör Murat Havan'a çiçek takdim etti. Sergi, 10–16 Kasım günleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“AK Partiliyim“ dedi, polise hakaret yağdırdı Söylediği her şey yalan çıktı "AK Partiliyim" dedi, polise hakaret yağdırdı! Söylediği her şey yalan çıktı
Selçuk İnan’dan Aslan’a çelme Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti
Türkiye’nin konuştuğu pozisyon Osimhen’in golü iptal edildi Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Osimhen'in golü iptal edildi
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü Galatasaray kaybetti, Kadıköy festival alanına döndü
Galatasaray’ın 19 maçlık dev serisi bitti Galatasaray'ın 19 maçlık dev serisi bitti

16:23
TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini birazdan açıklıyor
TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini birazdan açıklıyor
15:47
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı
15:45
Bahis skandalında yeni gelişme Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
15:32
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
15:03
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
14:26
Oyuncak silahlı baskının perde arkası Güntekin Onay’ın o sözleri fitili ateşlemiş
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 16:44:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.