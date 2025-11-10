Kartal'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Etkinlikleri

(İSTANBUL) - Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında Kartal'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında gün boyunca etkinlikler gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi öncülüğünde resmi törenlerden sanat sergilerine kadar pek çok noktada Atatürk'ün ilke ve devrimlerine olan bağlılık bir kez daha vurgulandı.

Kartal Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen resmi 10 Kasım töreninde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Garnizon Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Vekili Albay Mümtaz Bilgin Şen, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saat 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesiyle birlikte tüm meydanda hayat durdu. Katılımcılar, iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Kurumların Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tören sona erdi.

Soğanlık Kültür Merkezi'nde duygusal anma programı

Meydandaki resmi törenin ardından Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi. Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün diğer isimleri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryosu ve tiyatro gösterimi sahnelendi. Öğrencilerin Atatürk'ün yaşamından kesitlerle hazırladıkları özel koreografi, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Sanat Akademisi'nden "O her yerde-her zaman" sergisi

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, 10 Kasım kapsamında Atatürk'e adanmış anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi hizmet binası fuaye alanında açılan "O Her Yerde-Her Zaman" adlı sergide, 70 öğrencinin akrilik boya tekniğiyle iki buçuk aylık çalışmayla hazırladığı 70 Atatürk portresi sanatseverlerle buluştu.

Açılışa; Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcısı Mustafa Ağdaş, Kartal Belediyesi birim müdürleri, meclis üyeleri, Sanat Akademisi Koordinatörü Yasin Kula, eğitmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Vekili Olcay Özgön, açılışta yaptığı konuşmada Atatürk'ün fikirlerinin ve ideallerinin her zaman kalplerde yaşayacağını belirterek, sergide emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Serginin küratörü Murat Havan ise "Atamızın 87. ölüm yıl dönümünü öğrencilerimle özel bir sergiyle anmaktan onur duyuyorum. 'O Her Yerde, Her Zaman' sözünden ilhamla 70 öğrencimizle 70 Atatürk portresi hazırladık" dedi.

Konuşmaların ardından Özgön, küratör Murat Havan'a çiçek takdim etti. Sergi, 10–16 Kasım günleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.