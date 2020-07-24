Kartal'da, Lozan Barış Antlaşması'nın 97.yıldönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan ve Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 97. Yıldönümü için Kartal Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından anma töreni düzenlendi. Törenden sonra merhum Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için hayır lokması dağıtıldı.

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümü Kartal'da unutulmadı. Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği önünde düzenlenen törene, ADD Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan ve Şube Yönetimi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili İmam Aydın, diğer başkan yardımcıları Cengiz Türkmen, Hüseyin Tozkoparan, İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Kartal Demokratlar Birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldılar. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, ADD Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, Lozan Barış Antlaşması'nın önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Lozan'ın 'Tam Bağımsız Türkiye' olduğunun altını çizen Aslan'ın ardından emekli müezzin Vedat Özbaş, tüm şehitlerin ruhu için dua etti. Törende daha sonra merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için hayır lokması dağıtıldı. Etkinlik sırasında Kartal Belediyesi tarafından Lozan Barış Antlaşması'nın yıldönümü nedeniyle hazırlanan broşürler de dağıtıldı. - İSTANBUL