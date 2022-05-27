Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı

27.05.2022 10:40

Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı Kartal'da TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan ticari taksinin motor kısmında yangın çıktı.

Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı

İSTANBUL - Kartal'da TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan ticari taksinin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği taksideki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kartal'da TEM bağlantı yolunda Sultanbeyli istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 TDV 58 plakalı Hyundai markalı ticari taksi sürücüsü Olcay Özer, seyir halindeyken bir anda otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Emniyet şeridine park ettiği otomobile müdahale edemeyen taksi şoförü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ticari takside yolcunun bulunmaması ve taksi şoförünün aracını hemen emniyet şeridine çekmesiyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ticari takside büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangından dolayı yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ticari taksinin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Ticari taksi şoförü Olcay Özer, "Seyir halindeydim bir anda dumanlar yükseldi. Aracı emniyet şeridine çektim. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Çok şükür bizde bir şey yok. Yolcu yoktu zaten tektim" dedi.

Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı
Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı
Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı
Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı
Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı
Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı
Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı

YORUMLAR
500
KARTAL'DA TAKSİ YANDI KARTAL'DA TAKSİ YANDI Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:49:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement