Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetinde Hesap Verilebilirlikte Tek Yol Bağımsız BM Soruşturması"

Kaşıkçı Cinayetinde Hesap Verilebilirlikte Tek Yol Bağımsız BM Soruşturması"

1 saat önce

NEW Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bağımsız bir Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması yapılması çağrısında bulundu.

Kaşıkçı Cinayetinde Hesap Verilebilirlikte Tek Yol Bağımsız BM Soruşturması
NEW Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bağımsız bir Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması yapılması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı 16 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmesine yönelik Uluslararası Af Örgütünün ABD internet sitesinde "Kaşıkçı cinayetinde hesap verilebilirlik konusunda tek yol bağımsız BM soruşturmasıdır" başlıklı açıklama yayınlandı.

Örgütün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philippe Nassif, "Eğer ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk alma konusunda ciddiyse, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BM öncülüğünde bağımsız bir soruşturma çağrısı ve desteğinde bulunmalıdır." ifadesini kullandı.

Nassif, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef, Trump yönetiminin Suudi hükümetinin insan hakları ihlallerine karşı yüzünü diğer tarafa çevirme konusundaki istekliliği, Kaşıkçı'ya ne olduğu hususunda tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu suçtan dolayı Suudi yetkililerin hesap vermekten kaçamayacakları mesajının verilebilmesi için tarafsız bir BM soruşturması tek çıkar yoldur."

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle önceki gün 16 Suudi vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 6 ay sonra gelen bu yaptırım kararıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı'na yeterli ve güvenilir kaynağa sahip olduğunda "ağır insan hakları ihlalleri" ve "yolsuzluk" gerekçelerine dayanarak yabancı hükümet yetkililerine ABD'ye giriş yasağı getirme yetkisinin verildiği kaydedilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da geçen kasımda, Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı gerekçesiyle Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında, Dışişleri Bakanlığının listesine almadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi de dahil 17 Suudi vatandaşını yaptırım listesine almış ve bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarını dondurarak ticari ilişkilerini yasaklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:53 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Sinema Sektörüne 32 Milyon Lira Destek ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı! AK Parti, Büyükçekmece İçin Olağanüstü İtiraz Dilekçesini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 01:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaşıkçı Cinayetinde Hesap Verilebilirlikte Tek Yol Bağımsız BM Soruşturması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]