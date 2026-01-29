Kasksız Motosikletle Yatan Sürücülere Cezayı Kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kasksız Motosikletle Yatan Sürücülere Cezayı Kesti

Kasksız Motosikletle Yatan Sürücülere Cezayı Kesti
29.01.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kasksız motosikletle yatan iki kişiye toplam 66 bin TL ceza kesildi, motosiklet men edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kasksız şekilde motosiklette yatarak ilerleyen iki kişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince tespit edilen iki kişiye toplam 66 bin 206 TL idari para cezası uygulanarak plakasız motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa ilçesinde iki motosikletli kasksız şekilde motosiklette yatarak ilerledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında U.E. ve E.D. isimli şahıslar tespit edilerek haklarında adli ve idari işlem uygulandı. U.E. isimli şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kask kullanmamak ve dikiz aynası bulundurmamak ihlallerinden toplam 2 bin 492 TL idari para cezası kesildi. E.D. isimli şahıs hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındı. Ayrıca kask kullanmamak, dikiz aynası bulundurmamak, akrobatik hareketlerde bulunmak, tescil plakası almadan karayoluna çıkmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak/kullandırmak ihlallerinden toplam 63 bin 714 TL idari para cezası uygulandı. Plakasız motosikletin trafikten men edildiği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasksız Motosikletle Yatan Sürücülere Cezayı Kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:41:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kasksız Motosikletle Yatan Sürücülere Cezayı Kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.