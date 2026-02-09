Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişinin yakalandığı ifade edildi.
Hükümlülerin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 9 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?