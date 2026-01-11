Kastamonu'da Basın Mensupları İçin Mevlid Programı

Kastamonu'da ebediyete intikal eden basın mensupları için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak ilahiler seslendirildi.

Yapılan duanın ardından program sona erdi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, kurum müdürleri, Dernek Başkanı İzzet Sarı ve Yönetim Kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.