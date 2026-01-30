Kastamonu'da Dolandırıcılığa Hapis Cezası - Son Dakika
Kastamonu'da Dolandırıcılığa Hapis Cezası

30.01.2026 10:19
Kastamonu'da avukat taklidiyle dolandırıcılık yapan S.Ş., 5 ay hapis ve 20 bin TL ceza aldı.

Kastamonu'da bir vatandaşın kendisini avukat olarak tanıtan kişilerce dolandırılmasıyla ilgili yargılanan şahıs, 5 ay hapis cezası ile 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2025 yılında Kastamonu'da il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D., kendisini avukat olarak tanıtan ve 'icradan takipli dosyanız var' diyen şahıs tarafından 8 bin 20 TL dolandırıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ahmet D., karakola giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine S.Ş. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık S.Ş. yaptığı savunmada, "Asıl suçlu M.D.'dir. Tüm paraları o aldı. Ben kendisini tanımam. M.D., kendisini bana Hakan olarak tanıttı. M.D. hakkında şikayette bulundum ama yurtdışında yaşadığı için işlem yapılmadı. Ben de bunun üzerine mağdurun 8 bin 20 TL olan zararını yaklaşık 1 ay önce ödedim. Dekontunu da mahkemenize gönderdim. Ben bu dolandırıcılık olayında hesabımın bu işlerde kullanılacağını bilmiyordum. Bu şekilde mağdur olan, dolandırılan başkaları da var. Şu anda sigortalı bir işe girdim. Diğer mağdurların zararlarını da gidermeye çalışacağım. Ben de bu olayda mağdurum, bir cahillik yaptık, onun cezasını çekiyoruz. Beraatımı talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan S.Ş.'yi 'dolandırıcılık' suçundan 5 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanık S.Ş.'nin cezası, 5 yıl denetimli serbestliği tabi tutulmak üzere ertelendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

11:04
