Kastamonu\'da İstinat Duvarı Çöktü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde uzunluğu yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşın, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan Işık ve Nur apartmanlarının arkasındaki 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde çöktü. Çökme paniğe neden olurken, otoparkta park halinde bulunan araçlarda hasar oluştu. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda 1 kamyonet ve 1 hafif ticari aracın duvarın altında kaldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Binaların çevresini emniyet şeridi ile kapatan ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşın arama kurtarma çalışması başlattı. 2 apartman da tedbir amaçlı tahliye edildi.