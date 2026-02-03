Kastamonu\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 213 litre etil alkol, 54 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Konuyla ilgili 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 213 litre etil alkol, 54 litre kaçak/sahte alkollü içki, 6 adet aroma kiti ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU