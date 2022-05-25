Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

25.05.2022 12:24
Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 550 litre fermante alkol, 13 şişe sahte rakı, 27 şişe sahte bire, 20 litre etil alkol geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 550 litre fermante alkol, 13 şişe sahte rakı, 27 şişe sahte bire, 20 litre etil alkol geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Pınarbaşı ilçesinde yaşayan C.K. (58) isimli şahsın evinde yasadışı yollarla alkollü içki ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramalarda 550 litre fermante alkol, 13 şişe sahte rakı, 27 şişe sahte bira, 20 litre etil alkol, 2 adet alkol yapımında kullanılan düzenek ve musluklu kova, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K. isimli şahıs gözaltına alındı. C.K., Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Azdavay Adliyesi'ne sevk edildi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı Bilecik'te kaçak kazı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı
12:12 Altının gram fiyatı 975 liradan işlem görüyor
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
12:06 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tazmanya canavarına benzetti: Eğlenerek izlioyruz
11:53 Kurs yöneticisi, 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklandı
11:41 Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna ABD'den tepki: Karara dair derin endişe duyuyoruz, bu hamle bölgesel istikrarı daha da zayıflatır
11:40 Uyuşturucu kaçakçılığıyla yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
11:26 ODTÜ mezunu Aysun Mercan dolandırıcıların son kurbanı oldu: Kadıköy'deki dairesini bile sattı
11:19 2020'de İYİ Parti'den istifa eden İsmail Koncuk, yeniden partiye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 12:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement