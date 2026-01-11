Kastamonu\'da Kar ve Sis Etkili

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ilgaz Dağı mevkisinde yoğun olarak devam eden kar yağışının ardından ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede aralıklarla sis de etkili oluyor.

Kar yağışı ve sisin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.