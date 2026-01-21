Kastamonu\'da Kaza: 1 Yaralı

Kastamonu'da panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Çevre Yolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. yönetimindeki 34 AS 6723 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 34 PVT 98 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.C., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU