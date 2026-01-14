Kastamonu\'da Pompalı Tüfekle Cinayet

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs tartıştığı vatandaşı, yaşadığı apartmanın önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple İ.Ö. ile Eray Eriş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonlanmasının ardından, İ.O. Eray Eriş'in yaşadığı apartmanın önüne gitti. Bir süre burada bekleyen İ.O., apartmandan çıkan Eray Eriş'e pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Eriş, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eriş, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eriş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eriş'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cinayet şüphelisi İ.O. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU