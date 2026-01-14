Kastamonu'da Siber Suç Operasyonu - Son Dakika
Kastamonu'da Siber Suç Operasyonu

14.01.2026 21:29
Kastamonu'da siber suçlarla mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı, çok sayıda cihaz ele geçirildi.

Kastamonu'da siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında tespiti yapılan 3 ikamete eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 harici hard disk ve 3 tablet ele geçirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

