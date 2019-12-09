Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
6 saat önce
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İnebolu yolunda etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İnebolu yolunda etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İnebolu yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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