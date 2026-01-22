Kastamonu'da Tarihi Konakta Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kastamonu'da Tarihi Konakta Yangın

Kastamonu\'da Tarihi Konakta Yangın
22.01.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir tarihi konakta çıkan yangın, bitişiğindeki evlere de sıçradı. Hasar büyük.

Kastamonu'da çıkan yangında kullanılmaz hale gelen konaktaki hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Olay, gece saatlerinde Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan iki eve de sıçradı. Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında üç katlı tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğinde bulunan iki evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Konak ve evlerde meydana gelen hasar ise gün ağarınca ortaya çıkarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kastamonu'da Tarihi Konakta Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:51:55. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Tarihi Konakta Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.