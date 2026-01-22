Kastamonu\'da Tarihi Konakta Yangın

Kastamonu'da çıkan yangında kullanılmaz hale gelen konaktaki hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.

Olay, gece saatlerinde Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 katlı tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan iki eve de sıçradı. Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında üç katlı tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğinde bulunan iki evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Konak ve evlerde meydana gelen hasar ise gün ağarınca ortaya çıkarken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU