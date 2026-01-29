Kastamonu'da Yangın: 3 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
Kastamonu'da Yangın: 3 Ev Zarar Gördü

Kastamonu'da Yangın: 3 Ev Zarar Gördü
29.01.2026 02:16
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü.

Merkeze bağlı Karaçomak köyünde Ahmet Demir'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu ve İhsangazi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa ve Fatma Çelik'e ait ev ve samanlıklara sıçradı.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü.

Köy sakinlerinden Muzaffer Kaya, gazetecilere, "Şu anda burada bir ev tamamen yandı, iki evin de nispeten üst tarafları zarar gördü. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

