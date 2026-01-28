Kastamonu'da Yangın: Araç ve İş Yerinde Hasar - Son Dakika
Kastamonu'da Yangın: Araç ve İş Yerinde Hasar

28.01.2026 11:51
Kastamonu'da park halindeki cipte çıkan yangın, iş yerinde ve kamelyada maddi hasara yol açtı.

Kastamonu'da çıkan yangında park halindeki cip kullanılmaz hale gelirken, iş yerinde ve kamelyada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kuzeykent Mahallesi Kastamonu-Daday kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan M.Ç.'ye ait 37 BM 273 plakalı cipte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, garaja, kamelya ve iş yerine sıçradı. Çevredeki vatandaşların alevleri görmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürdü. Yangında, araç ile kamelya kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama ihtimalinin üzerinde durulması sebebiyle olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

