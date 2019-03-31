Kastamonu'nun Devrekani İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...
3 saat önce
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Engin Altıkulaç kazandı.
Kastamonu
'nun Devrekani
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Engin Altıkulaç
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Engin Altıkulaç 2 bin 388, MHP
adayı Mümtaz Aliustaoğlu
bin 254, İYİ Parti
adayı Ayhan Kırık
100 oy aldı.
Altıkulaç'ın öz geçmişi
Engin Altıkulaç, 1971 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.
İlk ve orta eğitimini Devrekani'de tamamlayan Altıkulaç, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesinden mezun olan Altıkulaç, 1998 yılından 2003 yılına kadar Devrekani Belediyesinde veteriner hekim olarak görev yaptı.
2003 yılında Devrekani Tarım ve Orman müdürlüğü görevine atanan Altıkulaç, 2018 yılına kadar bu görevde bulundu.
Altıkulaç, Evli ve 2 çocuk babası
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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