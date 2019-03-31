Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Devrekani İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kastamonu'nun Devrekani İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

3 saat önce

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Engin Altıkulaç kazandı.

Kastamonu'nun Devrekani İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Engin Altıkulaç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Engin Altıkulaç 2 bin 388, MHP adayı Mümtaz Aliustaoğlu bin 254, İYİ Parti adayı Ayhan Kırık 100 oy aldı.

Altıkulaç'ın öz geçmişi

Engin Altıkulaç, 1971 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini Devrekani'de tamamlayan Altıkulaç, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesini bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Altıkulaç, 1998 yılından 2003 yılına kadar Devrekani Belediyesinde veteriner hekim olarak görev yaptı.

2003 yılında Devrekani Tarım ve Orman müdürlüğü görevine atanan Altıkulaç, 2018 yılına kadar bu görevde bulundu.

Altıkulaç, Evli ve 2 çocuk babası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Engin Altıkulaç, AK Parti, Devrekani, Kastamonu, Güncel
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