Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 389 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 389 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 389 köy yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle 389 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 389 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle 389 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Kar yağışının etkili olduğu merkezde 11, Abana'da 5, Ağlı'da 12, Azdavay'da 44, Bozkurt'ta 25, Cide'de 30, Çatalzeytin'de 31, Daday'da 11, Devrekani'de 25, İnebolu'da 70, Küre'de 29, Pınarbaşı'nda 21, Seydiler'de 12, Şenpazar'da 19, Tosya'da 6 olmak üzere, 351 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta ise 38 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:32 Kaynak: AA
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