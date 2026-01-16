Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı

Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı
16.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da kasten öldürme suçundan ceza alan M.B., Kuşadası'nda emniyet tarafından yakalandı.

Aydın'da kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kuşadası'nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahsın yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde suçun önlenmesi, faillerin ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kuşadası, Güvenlik, 3-sayfa, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Asamoah Gyan’dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri Asamoah Gyan'dan Osimhen için çarpıcı transfer sözleri
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Beşiktaş’ta Abraham için tarihi takas teklifi Beşiktaş'ta Abraham için tarihi takas teklifi
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 17:48:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.