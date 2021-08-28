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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta

28.08.2021 11:05
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Irak Haber Ajansının haberine göre, Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti Bağdat'a ulaştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyet de söz konusu konferansa katılmak üzere Bağdat'a geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid Es-Sabah da konferans için Bağdat'a gelmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere Irak'ta - Son Dakika


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