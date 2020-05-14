Kavak'ta şehit annesinin evi boya yaptırıldı - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, şehit Jandarma Er Seyit Ahmet Kayhan'ın annesinin evini boya yaptırdı.

Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret eden Şenay, şehit Ahmet Kayhan'ın Alaçam Mahallesi'ndeki baba ocağının bakım ve boyasını yaptırdı.

Bu vatan uğruna seve seve canlarını feda eden şehit yakınları için ellerinden gelen tüm imkanları kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Şenay, "Şehit annesinin elini öptük, duasını istedik, bizlere bir emri olup olmadığını sorduk. Hiçbir şey istemedi. Zarife annemizin evi boyasız ve bakım istiyordu. Şehit annesinin böyle bir evde oturmasına gönlüm razı olmadı. Uygun bir dille kendisine anlattım. İstediği şekilde boyasını yaptırdık. Ricam üzerine şehidimizin sembolü bayrağımızı da yerleştirdik." dedi.