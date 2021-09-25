Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Şehir Parkında iddiaya göre 7-8 arkadaş dolaşmak için parka gitti. Parka giden arkadaşlardan ikisi önce ağız dalaşı yaptı sonra tekme ve yumruklarla öldüresiye birbirine saldırdı.
Birbirine saldıran iki arkadaşı diğer arkadaşları ayırmak yerine cep telefonlarını çıkararak kayıt altına almaya başladı. Videoda arkadaşlarına "boynunu sık, kafasına vur" gibi tezahürat ettikleri de görüldü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kavga eden arkadaşlarını 'Boğazını sık, kafasına vur' diye tezahürat ederek videoya kaydına aldılar - Son Dakika