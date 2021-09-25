Kavga eden arkadaşlarını "Boğazını sık, kafasına vur" diye tezahürat ederek videoya kaydına aldılar - Son Dakika

Kavga eden arkadaşlarını "Boğazını sık, kafasına vur" diye tezahürat ederek videoya kaydına aldılar

Arnavutköy'de iki kişi sokak ortasında birbirine girdi. Olanları izleyen bir grup genç ise birbirlerine öldüresiye döven iki arkadaşın kavgasını "Boynunu sık, kafasına vur" şekilde tezahürat tutarak kayda aldı.

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Şehir Parkında iddiaya göre 7-8 arkadaş dolaşmak için parka gitti. Parka giden arkadaşlardan ikisi önce ağız dalaşı yaptı sonra tekme ve yumruklarla öldüresiye birbirine saldırdı. TEZARÜHAT YAPARAK KAYDA ALDILAR Birbirine saldıran iki arkadaşı diğer arkadaşları ayırmak yerine cep telefonlarını çıkararak kayıt altına almaya başladı. Videoda arkadaşlarına "boynunu sık, kafasına vur" gibi tezahürat ettikleri de görüldü.

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