Kayabağlar beldesinde metruk bina yıkıldı
20 dakika önce
Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde metruk bina yıkıldı.
Kurtalan
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:47 Kaynak: AA
ilçesine bağlı Kayabağlar
beldesinde metruk bina yıkıldı.
Kayabağlar Belediyesi, metruk binaların yol açtığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında 2 katlı metruk binayı yıktı.
Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven
, beldede metruk halde bulunan binaların risk yarattığını bildirdi.
Metruk yapılarla ilgili vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını aktaran Seven, gerekli önlemlerin alınmasının ardından metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini kaydetti.
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