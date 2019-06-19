Son Dakika Haberleri: Kayabağlar beldesinde metruk bina yıkıldı
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Kayabağlar beldesinde metruk bina yıkıldı

20 dakika önce

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde metruk bina yıkıldı.

Kayabağlar beldesinde metruk bina yıkıldı, System.String[]
Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde metruk bina yıkıldı.
Kayabağlar Belediyesi, metruk binaların yol açtığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında 2 katlı metruk binayı yıktı.

Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven, beldede metruk halde bulunan binaların risk yarattığını bildirdi.

Metruk yapılarla ilgili vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını aktaran Seven, gerekli önlemlerin alınmasının ardından metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:47 Kaynak: AA
Kurtalan, Kayabağlar, Güncel
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