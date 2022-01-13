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SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı - Son Dakika

SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı

13.01.2022 10:45

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialıFatih Arda İpçioğlu: Türkiye adına ilkleri gerçekleştirdimMuhammet İrfan Çintimar: Şu an bulunduğumuz konum ilerde bulunacağımız konumun teminatıErcan ATA-Şifanur SANSAR/ANKARA,(DHA)- Kayakla Atlama Olimpik...

Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı

Fatih Arda İpçioğlu: Türkiye adına ilkleri gerçekleştirdim

Muhammet İrfan Çintimar: Şu an bulunduğumuz konum ilerde bulunacağımız konumun teminatı

Ercan ATA-Şifanur SANSAR/ANKARA,(DHA)- Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, 4 Tepe Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek önemli başarılara imza attı.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet İrfan Çintimar, dünya kupası serisinde çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor. Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular, Türkiye adına ilkleri gerçekleştirerek önlerine daha olumlu bakmak istiyor.

4 Tepe Turnuvası'nın son etabında 129.5m atlayış ve 117.4 puanla 3'üncü kez finale kalıp bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Fatih Arda İpçioğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İpçioğlu, "Bu sezon kayakla atma branşında, Türkiye adına hiç gerçekleştirilmemiş ilkleri gerçekleştirdim. Bunlardan ilki dünya kupası elemelerini geçmekti. Rusya'da yapılan yarışmalarda dünya kupası elemelerini geçen, ilk Türk sporcu olarak tarihe ismimi yazdırdım. Ardından dünya kupalarında birkaç final yarışması elemeleri geçerek final yarış hakkı elde ettikten sonra, 4 Tepe yarışlarında elemeleri geçmeyi başardım. Final yarışında da ilk 30 sporcu arasına kalarak ilk dünya kupası puanını ülkemize kazandırdım. Şu anda ise önümüzde yaklaşık 3 dünya kupası yarışması daha var. Slovenya'da antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Katılacağımız 3 dünya kupası yarışlarından sonra şubat ayında Çin'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na kendi kotamla katılacağım. İkinci kez kendi kotamla katılacağım yarış olacak. Tarih yazıyoruz, ilkleri gerçekleştiriyoruz, iyi bir sezon geçiriyoruz elimizden geleni yapıyoruz bizi desteklemeye devam edin" diye konuştu. MUHAMMET İRFAN ÇİNTİMAR: ŞU ANKİ KONUMUMUZ GELECEĞİN TEMİNATI

Türkiye tarihinde gerçekleşmemiş başarılara imza attıklarını söyleyen Muhammet İrfan Çintimar ise "Kendim adına continental puanı alıp, dünya kupasında yarışıp sonrasında 4 Tepe'de yarıştım. Dünya kupasında yeni olmamızın verdiği heyecanla daha tam performans göstermiş değiliz. Şu an bulunduğumuz konum ilerde bulunacağımız konumun teminatı" dedi. Milli sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu ve kulüplerine teşekkür etti.

SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı
SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı
SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı
SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı
SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Fatih, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kayakla Atlama Olimpik Milli Sporcularından tarihi başarı - Son Dakika


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